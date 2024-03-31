İlk sonuçlar geldi... Katılımın az olması dikkat çekti!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:31

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:39

31 Mart yerel seçimlerinde sandıklar açılmaya başladı. Yurt genelinde oy sayımı devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in yayın yasağının kaldırılmasını açıklamasının ardından ilk veriler gelmeye başladı.

YURTTAŞLAR SANDIĞA GİTMEDİ

İlk gelen verilere göre sandıkların yüzde 12,59'unun açıldığı açıklandı. Çoğu ilde sürpriz sonuçlar yurttaşların dikkatinden kaçmadı.

YEREL SEÇİMLERDE KATILIM YÜZDE KAÇ OLDU?

Katılım oranı ise saat 19:31 itibari ile yüzde 71,68 olarak ölçüldü.

Geçen sene yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 87,04 ile sonuçlanmıştı.

ÖĞRENCİLER VE BOYKOT İHTİMALİ

Katılımın ilk verilere göre düşük olmasının sebebi olarak üniversite öğrencilerin sınav takvimi ve bazı yurttaşların seçimi boykot ettiği tahmin ediliyor.