İmam hatip ortaokulunda öğrencilere Erdoğan’ın kitabı dağıtıldı
Keçiören Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin ardından öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Dünya Mümkün' kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi. Sözcü'de yer alan habere göre okul müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli etkinlikler düzenledi.
‘Kitap Okuma Etkinliği' kapsamında tüm öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni çıkan ‘Daha Adil Dünya Mümkün’ kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.
Öğrenciler tek tek sıraya girerek, dağıtımı yapılan kitapları okul personelinden teslim aldı.
İlgili Haberler
- Son dakika... Erdoğan AKM'nin açılışında Gezi'yi hedef aldı
- THY'de neler oluyor? Erdoğan’ın pilotu, TÜGVA, TÜRGEV, Ensar...
- Askerlere Erdoğan posteri açtırıldı: Cumhuriyet'i kuranlara saygısızlıktır!
- Özdağ, Erdoğan'ın Davutoğlu davetini yorumladı
- Tüm siyasileri paylaştı: Babacan'dan Pervin Buldanlı, Erdoğanlı bayram mesajı
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Gebze'de korkutan tren kazası
- Migros harekete geçti
- Bu numarayı sakın açmayın
- Erdoğan’ın pilotu, TÜGVA, TÜRGEV, Ensar...
- Dev marketlere ceza yağdı
- Validen, 29 Ekim'de skandal açıklama
- İki şirketin anketinde çok yakın tahminler
- İBB Meclis'ten gelen '29 Ekim' mesajı Kaplan'ı kızdırdı
- 3 kent beyaza büründü: 15 santimetreyi aştı
- ABD'den peş peşe 'Türkiye' açıklamaları