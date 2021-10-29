İmam hatip ortaokulunda öğrencilere Erdoğan’ın kitabı dağıtıldı

29 Ekim 2021 Cuma, 21:14

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı düzenlendi. Sözcü'de yer alan habere göre okul müdürünün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

‘Kitap Okuma Etkinliği' kapsamında tüm öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni çıkan ‘Daha Adil Dünya Mümkün’ kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Öğrenciler tek tek sıraya girerek, dağıtımı yapılan kitapları okul personelinden teslim aldı.