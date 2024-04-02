İmamoğlu yüzde 51.14 oyla yeniden başkan seçildi, CHP 26 ilçede ipi göğüsledi: İstanbul’da halk kazandı

2019 yerel seçimleriyle kıyaslandığında CHP, elinde bulundurduğu hiçbir ilçeyi kaybetmedi ve kazandığı belediyelere 12’sini daha ekleyerek 26 belediyeye ulaştı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 02.04.2024 - 04:00
İmamoğlu yüzde 51.14 oyla yeniden başkan seçildi, CHP 26 ilçede ipi göğüsledi: İstanbul’da halk kazandı
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Bayrampaşa, Beyoğlu, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Üsküdar ilçeleri AKP’den CHP’ye geçti. Silivri’de ise CHP, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’den yönetimi devraldı. 

Bayrampaşa: AKP’nin güçlü olduğu ilçelerden olan Bayrampaşa’da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu’nun aday gösterildiği CHP’den yana kullandı. Mutlu, oyların yüzde 46.67’sini alarak seçimi kazandı. 

Beyoğlu: CHP’nin en son 1989 yılında kazanmış olduğu Beyoğlu’nda da CHP’nin adayı İnan Güney sandıktan galip ayrıldı. Güney, yüzde 49.22 oranında oy alarak seçimin galibi oldu. 

Beykoz: CHP’nin adayı Alaattin Köseler, aldığı yüzde 45.87 oy ile sandıktan galip ayrıldı. Köseler, dört dönem önce 1999’da DSP’den aday olarak Beykoz’da seçimi kazanmıştı. 

Çekmeköy: 2009’da Ümraniye’den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy’de yönetim üç dönem sonra Orhan Çerkez’i aday gösteren CHP’ye geçti. Çerkez, oyların yüzde 49.22’sini aldı. 

Sancaktepe: 2019’da yüzde 49 oyla AKP’nin kazandığı Sancaktepe’de bu seçimde CHP adayı Alper Yeğin kazandı. Yeğin, yüzde 50.59 oranında oy aldı. 

Şile: Şile’de de değişim rüzgârları esti. 2019’da yüzde 54 oyla AKP’nin kazandığı Şile’de bu seçimde CHP adayı Özgür Kabadayı yüzde 51.88 oy ile kazandı.

Tuzla: Tuzla’da yedi dönem sonra CHP kazandı. 2019’da yüzde 50 oyla AKP’nin kazandığı Şile’de bu kez 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl’le CHP kazandı. Bingöl, 50.93 oranında oy aldı. 

Üsküdar: 2019’da AKP’nin kazandığı Üsküdar’da bu kez CHP rüzgarları esti. CHP Üsküdar Belediye Başkanı Adayı Sinem Dedetaş, başkan olarak seçildi. Dedetaş, oyların yüzde 49.90’ını aldı. 

Silivri: CHP’nin kazandığı ilçelerden biri de Silivri oldu. 2019 seçimlerinin ardından Volkan Yılmaz’la MHP’de olan Silivri Belediye Başkanlığı’nı bu kez yüzde 53.20 oy ile CHP’li Bora Balcıoğlu devraldı. 

Eyüpsultan: Eyüpsultan’ı dört dönem sonra AKP kaybetti. 2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan’ı yüzde 49.11 ile AKP kazanmıştı. Bu seçimde yüzde 48.17 ile CHP’li Mithat Bülent Özmen kazandı. 

Çatalca: Çatalca’da yapılan seçimlerde de CHP’nin adayı Erhan Güzel yüzde 50.53 ile seçimi kazandı. 

Gaziosmanpaşa: AKP’nin yeniden aday gösterdiği mevcut başkan Hasan Tahsin Usta ve CHP adayı Hakan Bahçetepe arasındaki yarışı Bahçetepe yüzde 0,16’lık fark ile önde tamamladı. 

ŞİŞLİ’DE ZAFER CHP’NİN

CHP’nin yeniden kazandığı belediyelerden bazıları da Şişli, Sarıyer Kadıköy ve Beşiktaş oldu. Resul Emrah Şahan yüzde 66.59 ile Şişli’de, M. Oktay Aksu yüzde 51.50 ile Sarıyer’de, Mesut Kösedağı yüzde 68.78 Kadıköy’de, Rıza Akpolat da yüzde 64.12 ile Beşiktaş’ta seçimi kazandı.


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