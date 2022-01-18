İmamoğlu'nun 'Askıda Fatura' projesi küresel yarışmada birinci oldu

18 Ocak 2022 Salı, 10:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir süredir uyguladığı "askıda fatura" projesi, Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması'nı kazandı. İmamoğlu, kriz döneminde geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar için hazırlanan 'Askıda Fatura' projesinin tüm dünyada uygulanabilir hale geldiğini açıkladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Size çok güzel, çok sevindirici bir haberim var.

Askıda Fatura ile 2021 yılı #MayorsChallenge Bloomberg Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandık. Proje şimdi, geliştirilerek tüm dünyada uygulanabilir hale gelecek.

Bu başarı bizim, hepimizin."