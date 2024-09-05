İncirlik Üssü’ne yürüyecekler

Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2024 - 04:00

“NATO’ya ve Emperyalist Savaşa Karşı” başlığıyla duyurulan söz konusu yürüyüş öncesi NATO’ya ve savaşa karşı bir kampanyanın da başlatıldığı öğrenildi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Erhan Nalçacı, söz konusu kampanyayı Cumhuriyet’e anlattı.

Kampanyanın 1 Eylül’den 3 Kasım’a kadar süreceğini belirten Nalçacı, “NATO ve emperyalist savaşa karşı hayır demek için bu kampanyayı başlattık. Resim ve karikatür sergisi düzenlenecek. Çevirimiçi olarak da sergimiz açıldı. 15 Eylül’de başlatacağımız yürüyüşte sergiyi çeşitli noktalarda yurttaşla buluşturacağız. Yürüyüşümüz 29 Eylül’de İncirlik’te tamamlanacak. Kampanyayı da 3 Kasım’da Kartal’da düzenleyeceğimiz mitingle sonlandıracağız” dedi.