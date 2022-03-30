İnegöl'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın
Bursa- Eskişehir yolundaki Cerrah Sanayi Bölgesi'nde, mobilya aksesuarları imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Cerrah Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde sabah saatlerinde yangın başladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu, saat 09.00 sıralarında balşayan yangını kontrol altına aldı.
İŞÇİLER KENDİNİ DIŞARI ATTI
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve imalathane yanındaki boyahaneye sıçrayan yangın büyüdü. Dumanları fark eden işçiler, zorlukla kendilerini dışarı attı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu imalathanede büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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