İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden 'İBB Davası' için çağrı: 'Halkın ve gazetecilerin erişimi sağlanmalı'

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları devam eden İBB Davası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, "İBB Davası'na erişimin engellenmesi getiriliyor; halkın ve gazetecilerin etkin mahkeme erişimi sağlanmalı" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Mahkeme’nin kısıtlamaları artırma kararları, İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcilerinin gözlemlediği, mahkeme, avukatlar, gazeteciler ve ana muhalefet CHP milletvekilleri arasında oturma düzeni tartışmalarıyla geçen gergin duruşmaları takip etti. Sanıklar Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık, CHP’nin Şişli ve Beylikdüzü ilçe belediye başkanlarının, 23 Mart haftasında savunmalarını sunması bekleniyor. İddianame, her iki ilçe başkanını İmamoğlu’nun liderliğindeki iddia edilen suç örgütünün üyesi olarak suçlarken, Şahan 'özel üye' olarak tanımlanıyor; eğer mahkemenin giriş kısıtlamaları devam ederse halk duruşmalara katılamayacak

Duruşmalar, İstanbul’un en uzak ilçesi Silivri’deki Marmara Cezaevi kampüsündeki adliye binasında yapılıyor; şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adliye dışında güvenlik önlemleri oldukça sıkı: Jandarma varlığı yoğun, barikatlar kurulmuş ve cezaevi kampüsünün otoparkı ile mahkeme binasına girişte kimlik kontrolleri uygulanıyor. Duruşma salonu, spor salonu büyüklüğünde; hakimler ve savcılar bir uçta, 107 tutuklu sanık ise jandarmalarla çevrili şekilde önlerinde oturuyor. Diğer sanıklar ve avukatlar yanlarda yükseltilmiş sıralarda yer alırken, izleyiciler ve medya en arka küçük alanda bulunuyor.

"GAZETECİLER ARTIK DURUŞMAYI YALNIZCA ARKA KÖŞEDEN İZLEYEBİLİYOR"

Mahkeme Başkanı, 16 Mart’ta duruşmayı başlatmadan erteledi; gerekçe olarak, üç CHP milletvekili avukatın önde bulunan avukat sıralarından arka sıralara geçme emrine uymamasını gösterdi. Aynı gün mahkeme yazılı bir emir yayımlayarak, salonda yalnızca sanıklar, her sanık için üç avukat, birer yakın ve medya bulunabileceğini, diğerlerinin girişinin yasak olduğunu bildirdi. Sanıklara bağlı olmayan, ancak duruşmayı izlemek isteyen avukatlar da salona alınmadı.

17 ve 18 Mart duruşmaları, güvenlik önlemlerinin arttırılması ve halkın katılımının azaltılmasıyla görüldü; tüm sanık yakınları arka sıralara yerleştirildi, yanlarda avukatlar için ayrılan birçok sıra boş bırakıldı. Mahkeme ile yapılan müzakereler sonucunda bazı CHP milletvekilleri, duruşma arkasına kabul edildi. 18 Mart’ta daha fazla yakın, muhalefet destekçileri ve parti yetkilileri içeri alındı, ancak geniş halk ve mahkemeyi gönüllü izlemek isteyen avukatlar yine salona giremedi.

Mahkeme Başkanı, 12 Mart’taki duruşmada gazetecilerin arka köşeye geçme emrine uymaması nedeniyle duruşmayı erken bitirmişti. İmamoğlu’nun duruşmadan çıkarken bir gazetecinin soru sormasının ardından, gazeteciler artık duruşmayı yalnızca arka köşeden izleyebiliyor, boş yan sıralara geçebilmek için yazılı dilekçeler verdiler ve mevcut konumdan tüm duruşmayı görmek ve duymanın zor olduğunu belirttiler.

"AİHS'DE ADİL VE KAMUYA AÇIK DURUŞMA HAKKI GÜVENCE ALTINA ALINIR"

Gazeteciler, arka köşeden oturmak zorunda oldukları için sanık ifadelerini yalnızca hoparlörlerden duyuyor ve iki büyük ekrandan takip edebiliyor; sanıklar ile hakimler arasındaki mikrofon dışı konuşmalar ise duyulamıyor. Son bir yılda Türk yetkililer, İmamoğlu ve diğer CHP belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve davaları eleştiren gazetecileri hedef aldı. Örgüt, gazetecilerin mahkemedeki tüm gelişmeleri kamuya aktarma yeteneklerinin, gereksiz kısıtlamalar olmadan korunması gerektiğini vurguladı.

Türk Anayasası ve uluslararası hukuk uyarınca, mahkeme duruşmaları halka açıktır; duruşmanın özel yapılması yalnızca toplum ahlakı veya kamu güvenliği gibi zorunlu durumlarda mümkündür. Anayasa Mahkemesi, 2023 yılında kamuya açık yargılamanın anayasal bir gereklilik olduğunu ve duruşmalara kısıtlama getirilemeyeceğini hükmetmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6’ncı maddesi de adil yargılanma ve 'adil ve kamuya açık duruşma' hakkını güvence altına alır. AİHM, kamuya açık erişimin adil yargılanmayı sağlamak için önemli olduğunu, sınırlamaların yalnızca gerekli ve adalet amacıyla uygulanabileceğini vurgulamış, keyfi kısıtlamaları kabul etmemiştir."

WARD: "BU DAVAYA ERİŞİMDE KEYFİ KISITLAMALAR GETİRMEK, DAVAYA GÜVENİ SARSIYOR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Benjamin Ward da şunları kaydetti:

"'Adaletin gerçekleştiğinin görülebilir olması'na ilişkin ilkesi, özellikle seçilmiş yetkililer yargılanırken ve dava kamuoyu için önemliyken gazeteciler, avukatlar ve halkın erişimini gerektirir. Büyük duruşma salonunda çok boş alan var ve bu alan gazetecilerin davayı etkin bir şekilde izlemesini sağlamak için kullanılabilir ve kullanılmalıdır.

Bu davaya erişimde keyfi kısıtlamalar getirmek, davaya güveni sarsıyor ve Türk ile uluslararası hukuk uyarınca adaletin kamuya açık yapılması gerekliliğini ihlal ediyor. Yetkililer, halkın bilgi alma hakkını sınırlamak yerine gazetecilerin duruşmayı eksiksiz şekilde haberleştirmesine ve halkın mahkemeye erişimini sağlamalı."