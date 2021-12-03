İntihara kalkışan baba kızını vurdu
Kırkkale’de intihara teşebbüs eden baba kızını vurdu. Genç kız olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ailesine intihar edeceğini söyleyen 37 yaşındaki E.K kendisini odaya kilitledi. Ancak seken kurşun kapının arkasında babasını ikna etmeye çalışan kızı H.K’ya (14) isabet etti.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 14 yaşındaki H.K’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Omzundan yaralanan baba ise önce Yüksek İhtisas Hastanesi’ne ardından ise Ankara’ya sevk edildi. H.K’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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