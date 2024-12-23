İptal edilen beton santralı için kurumlar görüşünü değiştirdi: Zeytin bahçeleri görünmez oldu!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından beton santrallarının arttığı Hatay’a bir yenisi daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Hanefi Öksüz’ün yönetiminde olduğu Kipaş Holding’in şirketi KÇS Kahramanmaraş Çimento, bölgede beton santralı kuracak.

Şirket, 25 Temmuz’da Antakya’da hazır beton santralı kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Üç farklı kurum, alanın zeytinliklere yakın olduğunun altını çizdi. Kurumların “Zeytinlikliklere üç kilometreden az mesafede olduğu tespit edildiğinden...” sözleriyle olumsuz verdiği görüşlerin üzerine bakanlık 28 Ekim’de projenin iptal edildiğini duyurdu.

Şirket 3 Aralık’ta yeni bir başvuru yaptı. Bakanlığa yaptığı başvuruda santralı aynı ada ve parselde yapacağını belirtti. 81 milyon 950 bin TL değerindeki beton santralı, Büyükdalyan Mahallesi’ndeki 102 ada 22 parsele yapılacağını açıkladı. Bu başvuruda daha önce olumsuz görüş veren kurumların yeni görüşleri dikkat çekti.

TOPU BAŞKA MÜDÜRLÜĞE ATTI

AKP’li Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, bu kez zeytinliklerden bahsetmedi. Müdürlük, “Kurumumuz tarafından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” dedi.

İl tarım ve orman müdürlüğü ise topu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğüne atarak “Üç kilometre yarıçap mesafedeki şahıs zeytinlik alanların vegetatif ve generatif gelişimine mani olmayacak her türlü tedbirlerin alınması ve yukarıda zikredilen tüm hususlara uyulması çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunun bilinmesi, kurumumuzun bu hususlarla ilgili sorumlu turtulmaması hususunda...” görüşünü verdi.

Şirketin proje tanıtım dosyasında ise çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünün görüşü yer almıyor.