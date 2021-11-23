Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, Türk Lirası'ndaki rekor değer kaybı üzerine konuştu

23 Kasım 2021 Salı, 19:19

Merkez Bankası'nın faiz kararını ve gün içerisinde kurda yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendiren eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, ekonomide alınması gereken önlemlere yönelik önerilerini sıraladı.

Türkiye'de yaşanan durumun yalnızca Merkez Bankası'nın verdiği karardan kaynaklı olmadığını, dünya piyasalarında da ciddi bir kriz yaşandığını belirten Çelebi, "Global krizin bütün ağırlığını hissetmeye başladık. Özellikle global enflasyon çok ciddi bir biçimde etkili olmaya başladı. Bunun içinde Türkiye'nin kendi enflasyon problemi ve gelir dağılımındaki bozuklukları iç içe yaşanıyor" diyerek, ekonomik krizin sebeplerini sıraladı.

"YÖNETİM KRİZİ YAŞANIYOR"

Türkiye'de şu anda yaşanan krizi 1978-1979 krizine benzeten Çelebi, "Türkiye'de bir yönetim krizi yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor ancak yapısal problemler bütün ağırlığıyla oturuyor" şeklinde konuşan Çelebi, Türkiye'ye yabancı sermaye akışının olmayışının bir numaralı sebebi olarak, insan haklarındaki yetersizlik olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin küresel krizden etkilenmesini değerlendiren Çelebi, "Herkes etkileniyor bu global krizden. Bütün dünya etkileniyor ama Türkiye'nin kendi yapısal problemleri de olduğu için yabancı sermaye gelişi de son birkaç yılda durmuş durumda. Global kriz yangına benzin dökmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

"LİRADAN KAÇIŞ HIZLANDIRILIYOR"

Faiz kararlarının uzun vadede ekonomiye iyi bir etkisi olduğu düşüncelerine katılmadığını belirten Çelebi, faizi düşürdükçe dolardan kaçışı hızlandığını belirtti. Mali dengenin bozulacağına işaret eden eski ekonomi bakanı, yapılan tüm hesapların değişmesi gerektiğini ve bütçe çalışmalarının yetersiz olduğunu aktardı.

"İNSANLAR BİRBİRİNİ AFFEDEBİLMELİ"

Seçim ortamına girildikçe kutuplaşmanın artacağından endişe ettiğini vurgulayan Çelebi, "İnsanlar birbirini affedebilmeli. Toplumun psikolojisini iyi yönetmek gerekir" diyerek, karamsar tablo çizmediğini ancak 2022 yılında çok dikkatli adımlar atılması gerektiğini söyledi.