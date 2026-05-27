İSKİ açıkladı: 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27.05.2026 09:28:00
Haber Merkezi
İSKİ 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 27 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 27 Mayıs 2026 baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 71,41 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %96,33

Darlık Barajı: %91,65

Elmalı Barajı: %95,62

Terkos Barajı: %59,61

Alibey Barajı: %65,89

Büyükçekmece Barajı: %54,66

Sazlıdere Barajı: %43,88

Istrancalar Barajı: %32,51

Kazandere Barajı: %57,55

Pabuçdere Barajı: %55,75

