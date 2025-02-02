İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 52.8 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 52.66 olarak ölçülmüştü.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 1 Şubat'ta 52.66 iken bugünkü verilere göre yüzde 52.8 oldu.
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 86.1 ile Kazandere Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 38.74 ile Alibey Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre; 2 Şubat itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 38.74
• Büyükçekmece Barajı yüzde 49.48
• Darlık Barajı yüzde 48.67
• Elmalı Barajı yüzde 84.93
• Istrancalar Barajı yüzde 53.26
• Kazandere Barajı yüzde 86.1
• Pabuçdere Barajı yüzde 54.29
• Sazlıdere Barajı yüzde 43.11
• Terkos Barajı yüzde 57.71
• Ömerli Barajı yüzde 54.95
Etiketler: #İSKİ #Baraj #baraj doluluk oranı
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