İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 10 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSKİ'nin 10 Şubat 2024 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaşmasıyla birlikte İstanbullular için baraj doluluk oranı tablosu günden güne iyiye gidiyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 10 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:30
İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 10 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
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Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 10 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 10 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İSKİ'nin resmi verilerine göre, 10 Şubat Cumartesi gününde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 72.89 olarak açıklandı.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: %87,61

Darlık Barajı: %87,73

Elmalı Barajı: %91,96

Terkos Barajı: %65,24

Alibey Barajı: %75,62

Büyükçekmece Barajı: %70,15

Sazlıdere Barajı: %51,76

Istrancalar Barajı: %55

Kazandere Barajı: %60,37

Pabuçdere Barajı: %47,65


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