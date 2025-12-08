İspanya, Eurovision kararını işte böyle duyurdu: 'İnsan hakları bir yarışma değil'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 10:22:00
İspanya devlet televizyonu, Eurovision’dan çekildiğini İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren bir video eşliğinde duyurdu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, İsrail’in tepkilere rağmen Eurovision şarkı yarışmasında kalması yönünde karar alındı.

İsrail’i listede tutma kararına karşılık başta İspanya devlet televizyonu Radiotelevisión Española (RTVE) olmak üzere birçok ülkenin kamu yayıncısı yarışmadan çekildiğini açıkladı.

RTVE, Eurovision’dan çekildiğini İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gösteren bir video eşliğinde duyurdu. 

 

RTVE, “Eurovision bir müzik yarışması; ama insan hakları bir yarışma değil” diyerek İsrail’in yarışmada kalmasını kabul etmediklerini vurguladı.

İlgili Konular: #eurovision

