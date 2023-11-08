İsrail saldırılarına tepki için restoran zincirinin şubesine saldırdı!
Esenyurt'ta, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., restoran zincirinin şubesine saldırdı. Restorana saldırı anları güvenlik kamera görüntülerine yansırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren Y.Y., meydandaki fast food restoran zincirinin şubesine geldi.
GÖZALTINA ALINDI!
Şubenin önünde bulunan şerit ayağını alan Y.Y., şubenin camlarını kırdı. Camları kırarken, "Saldırıların hesabını vereceksiniz. Sizi daha yasaklamadılar mı?" şeklinde ifadeler kullandı.
Restoran çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Y.'yi, gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüphelinin fast food restoranın camlarını kırma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elindeki demir parçasıyla camlara vurduğu görülüyor. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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