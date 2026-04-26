İsrailli bakan hedef almıştı: Görkem Sevindik, Erdoğan ile bir araya geldi

26.04.2026 10:19:00
Haber Merkezi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef gösterilen oyuncu Görkem Sevindik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Sevindik, Erdoğan'a, "Malumunuz İsrail tehdit etti" sözleri ile tanıtıldı.

"Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik, bir etkinlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile denk geldi.

Sevindik burada Erdoğan'a, "Malumunuz İsrail tehdit etti. Son zamanlarda haber oldu" sözleri ile takdim edildi.

Erdoğan ise Sevindik'e, "Yok haberim olmadı, tebrik ediyorum" dedi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Filistinli esirler için getirdiği idam düzenlemesine tepki gösterdiği gerekçesiyle oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmıştı.

Bakan Ben-Gvir, Sevindik'in rol aldığı diziye atıfta bulunarak yaptığı paylaşımda, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Ersoy’dan İsrailli Bakana 'Görkem Sevindik' yanıtı: 'Bu tehdit dili kabul edilemez' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınan oyuncu Görkem Sevindik ile AKM’de bir araya geldi. Görüşmede Filistin'e yönelik saldırgan söylemlere tepki gösteren Ersoy, "Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız" dedi.
İsrailli Bakan'ın hedef aldığı Görkem Sevindik'e Numan Kurtulmuş'tan telefon İsrail'in Filistinli esirler için getirdiği idam düzenlemesine tepki gösterdiği gerekçesiyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınan oyuncu Görkem Sevindik'e, devletin zirvesinden destek geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sevindik’i telefonla arayarak sergilediği insani duruş dolayısıyla tebriklerini iletti.
Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik'in oynadığı diziler ve filmler Oyuncu Görkem Sevindik'e yönelik İsrailli Bakan'ın yaptığı tehdit açıklaması gündem oldu. Peki, Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik'in oynadığı diziler ve filmler