İsrailli bakan hedef almıştı: Görkem Sevindik, Erdoğan ile bir araya geldi

"Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik, bir etkinlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile denk geldi.

Sevindik burada Erdoğan'a, "Malumunuz İsrail tehdit etti. Son zamanlarda haber oldu" sözleri ile takdim edildi.

Erdoğan ise Sevindik'e, "Yok haberim olmadı, tebrik ediyorum" dedi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Filistinli esirler için getirdiği idam düzenlemesine tepki gösterdiği gerekçesiyle oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alınmıştı.

Bakan Ben-Gvir, Sevindik'in rol aldığı diziye atıfta bulunarak yaptığı paylaşımda, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman 'Kadir Baba' olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" ifadelerini kullanmıştı.