İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

DHA
02 Kasım 2021 Salı, 10:00
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Abone Ol google-news

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler