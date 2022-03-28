İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

AA
28 Mart 2022 Pazartesi, 10:41
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
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İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

Konuyla ilgili açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alındığı belirtildi.



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