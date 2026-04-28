İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Yalıya metreler kala durabildi!

28.04.2026 07:48:00
DHA
İstanbul Boğazı'nda dümen arızasından kaynaklanan nedenle Sarıyer, Yeniköy açıklarında karaya oturan ve yalıya metreler kala duran konteyner gemisi, uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Aynı geminin 2022 yılında da makine arızası yaptığı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası oluştuğu öğrenilen 148 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi karaya oturdu.

Sarıyer Yeniköy açıklarında yalıya metreler kala duran gemiyi kurtarmak için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma ekipleri yönlendirildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan, "Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli 148 metre boyundaki konteyner gemisi için KURTARMA-5 ve KURTARMA-6 Römorkörlerimiz ile balık adam ekibimiz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

GEMİ KURTARILDI

Uzun süren çalışmaların ardından gemi, bulunduğu yerden kurtarıldı. KEGM'den yapılan açıklamada, "Yeniköy önlerinde karaya oturan KAPPA isimli gemi, balık adam ve kurtarma ekiplerimizin yaptığı incelemenin ardından İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 Römorkörlerimiz tarafından yüzdürüldü" ifadeleri yer aldı.

2022 YILINDA DA ARIZA YAPMIŞ

Rusya'dan aldığı yükle Karadeniz'den giriş yapan ve Kocaeli'ye gittiği öğrenilen geminin 2022 yılında da Kandilli açıklarında makine arızası yaptığı ve bir süre boğaz trafiğinin durduğu öğrenildi. 

İlgili Haberler

CENTCOM’dan dikkat çeken paylaşım: 'İran'a gitmekte olan bir gemiyi durdurduk...'
CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım: 'İran'a gitmekte olan bir gemiyi durdurduk...' ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası ve Pakistan'ın İslamabad kentinde İran ve ABD heyetleri arasında yapılan 'barış müzakereleri' devam ederken, CENTCOM'dan bir son dakika açıklaması geldi.
Sumud Filosu 56 sivil gemiyle yeniden Gazze yolunda
Sumud Filosu 56 sivil gemiyle yeniden Gazze yolunda İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun '2026 Bahar Misyonu', İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Augusta'daki yat limanından ayrıldı.
ABD ablukasına rağmen Hürmüz’de hareketlilik: Gemiler İran rotasını kullanıyor
ABD ablukasına rağmen Hürmüz'de hareketlilik: Gemiler İran rotasını kullanıyor Hürmüz Boğazı'nda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. ABD ablukasına rağmen boğazdan geçen gemilerin büyük bölümünün İran'ın belirlediği rotayı kullandığı ortaya çıktı. Küresel arz endişeleri büyürken petrol fiyatı tahminleri de yükseldi.