İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 8.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Dolarda gözler Merkez Bankası ve ABD'ye çevrildi
- Fatma Girik'in son röportajı ortaya çıktı
- Tunus'tan tarihi başarı
- Galatasaraylı yönetici hakkında şok iddia
- Altın fiyatlarında Fed etkisi
- İstanbul Boğazı'nda geçişlere çift yönlü askı
- Barcelona son dakikalarda güldü
- NASA bilinen en küçük asteroide uzay aracı gönderecek
- Hükümet emeklileri kaybetti!
- Fatma Girik son isteğini açıklamıştı