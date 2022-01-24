İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

AA
24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:08
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 8.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.


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