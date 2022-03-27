İstanbul Havalimanı'nda panik anları: Bomba ihbarı yapıldı

27 Mart 2022 Pazar, 20:03

Edinilen bilgiye göre, Moskova-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan TK-415 sefer sayılı TC-JND kuyruk tescilli uçağına kalkışı öncesi bomba ihbarı yapıldı.

EKİPLER ARAMA YAPTI

Bunun üzerine uçak park pozisyonuna alınırken, polis ekipleri uçakta aramalarda bulundu.

Yapılan aramalarda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının arttığı öğrenildi.



