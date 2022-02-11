İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında bylock kullanıcısı olan 23 kişiye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüphelinin 6'sının KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adreste 1 Dolar ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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