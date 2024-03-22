İstanbul merkezli operasyonda vatandaşlara ait kişisel verileri sosyal medyada satan 13 şüpheli yakalandı

Yurttaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattıkları belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

ANKA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:02
İstanbul merkezli operasyonda vatandaşlara ait kişisel verileri sosyal medyada satan 13 şüpheli yakalandı
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Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul merkezli Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana'da gerçekleştirildi.

Polis, araştırma raporlarının incelemesi sonucu vatandaşlara ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri yasadışı yollarla ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı belirlenen 13 şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda dijital materyale el koydu.

Olayla ilgili yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.




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