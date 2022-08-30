İstanbul-New York arası 5 saate düşebilir
Boom Supersonic tarafından geliştirilmekte olan Overture uçağı ile seyahat sürelerinin yarıya inmesi beklenirken, İstanbul-New York arası uçuşun da 5 saate düşebileceği planlanıyor.
American Airlines, ABD'li teknoloji şirketi Boom Supersonic'in yeni uçağı Overture için anlaşma imzaladı.
Anlaşmaya göre, 20 adet Overture uçak siparişi verdi. American Airlines Finans Müdürü Derek Kerr tarafından yapılan açıklamada, "Geleceğe bakın, süpersonik seyahat, müşterilerimize sunduğumuz yeteneğimizin önemli bir parçası olacak. Boom Supersonic'in hem şirketimiz hem de müşterilerimiz için seyahatin geleceğini nasıl şekillendireceği konusunda heyecanlıyız" ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜMÜZ UÇAKLARINDAN İKİ KAT DAHA HIZLI
Overture, 65 ila 80 yolcu kapasitesiyle günümüzde hizmet veren en hızlı uçaklardan bile iki kat daha hızlı seyahat imkanı sunacak. Hız, güvenlik ve sürdürülebilirlik için optimiz edilen Overture, dünyanın dört bir yanındaki 600'den fazla rotada seyahat sürelerini yarıya indirecek.
İSTANBUL-NEW YORK ARASI 4-5 SAATE DÜŞEBİLECEK
Hesaplamalara göre, İstanbul-New York arasındaki 10 saati aşan uçuş süreleri, Overture ile 4 ila 5 saatte düşebilecek. Miami ile Londra arasını ise 5 saate düşürmesi beklenen Overture'un, Temmuz 2025'te piyasaya sürülmesi ve 2029'a kadar da ilk uçuşunu yapması planlanıyor.
"GURUR DUYUYORUZ"
Boom Supersonic'in kurucusu ve CEO'su Blake Scholl anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "American Airlines ile daha bağlantılı ve sürdürülebilir bir dünya vizyonumuzu paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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