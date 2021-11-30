İstanbul uçakları Antalya’ya indi

30 Kasım 2021 Salı, 14:42

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’daki şiddetli lodos nedeniyle hem yurt dışı hem de Türkiye’nin çeşitli illerinden İstanbul’a inecek bazı uçakların Antalya Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda dünden beri 20 dış hat, 6 iç hat olmak üzere toplam 26 uçak Antalya’ya indi. Bunlardan 20 dış hat ve 3 iç hat uçuşunun Türk Hava Yolları'na (THY) ait olduğu öğrenildi.

Antalya’ya inen uçaklardaki yolcuların birçoğu ise bugün hava şartlarının uygun olduğu saatlerde yeniden İstanbul’a gönderildi, bazı yolcular da otellere transfer edildi.



