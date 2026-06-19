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İstanbul Valiliği'nden 'milli maç' uyarısı: YKS öncesi gürültü yapanlara ceza kesilecek

İstanbul Valiliği'nden 'milli maç' uyarısı: YKS öncesi gürültü yapanlara ceza kesilecek

19.06.2026 16:49:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul Valiliği'nden 'milli maç' uyarısı: YKS öncesi gürültü yapanlara ceza kesilecek

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki milli maç ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) peş peşe gerçekleşeceğini belirterek uyarılarda bulundu. Gül, maç sonrası konvoy ve korna gibi gürültü çıkaran eylemlere müsaade edilmeyeceğini, kural ihlali yapanlara cezai ve idari işlem uygulanacağını duyurdu.
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İstanbul Valisi Davut Gül, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde kent genelinde uygulanacak önlemlere ilişkin kamuoyuna bir uyarı mesajı yayımladı. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki kritik maçının YKS ile aynı sürece denk gelmesi, valiliği harekete geçirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vali Gül, yarın sabah milli takımın maç heyecanının yaşanacağını, ancak hemen ardından yüz binlerce gencin üniversite hayalleri için sınava gireceğini hatırlattı. Maç sevincinin öğrencilerin huzurunu bozacak şekilde yaşanmaması gerektiğinin altını çizen Gül, yurttaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etti.

"GEREKLİ CEZAİ İŞLEMLER UYGULANACAK"

Gül, açıklamasında şu uyarılara yer verdi:

  • "Korna, konvoy ve aşırı gürültü, gençlerimizin sınav hazırlığını, dinlenmesini ve sınav merkezlerine ulaşımını olumsuz etkileyebilir".
  • "Kamu düzenini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve öğrencilerimizin sınav sürecini olumsuz etkileyen davranışlar hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır".

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı'nın cumartesi günü oynayacağı maçın, milyonlarca gencin katılacağı YKS'ye denk gelmesi sebebiyle İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine özel bir talimat göndermişti.

Öğrencilerin uyku, odaklanma ve sınav merkezlerine ulaşım süreçlerinin etkilenmemesi amacıyla meydanlarda dev ekrandan toplu maç izleme etkinlikleri iptal edilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması da kentteki gürültü kirliliğini ve taşkınlıkları önlemeyi amaçlayan bu güvenlik tedbirleri kapsamında yapıldı.

İlgili Konular: #ceza #Maç #İstanbul Valisi

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