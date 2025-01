İstanbul Valiliği’nin ‘cuma namazı’ yazısını ilahiyatçı Filiz yorumladı: Laikliğe aykırı uygulama

Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 04:00

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışanların cuma namazına gitmesine ilişkin uygulanan izinlerde aksaklıkların meydana geldiği ve uygulamanın gerektiği gibi yerine getirilmesi gerekliliği konusunda kamu kurumlarına yazı gönderdi.

2016 yılında çıkarılan, cuma namazına giden personelin idari izinli sayılmasına ilişkin genelgeye atıfta bulunulan İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazıda “Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir” dendi. Yazının 1. Ordu Komutanlığı’yla birlikte birçok kamu kurumuna gönderildiği öğrenildi.

İlahiyatçı ve Felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz “Bu tür genelgeler bölücü ve gerici hilafet devleti propagandalarına cesaret verecek laiklik karşıtı uygulamalardır” dedi.

‘FARKLI İNANÇTAKİLERE İŞ YÜKLENİR’

Uygulamanın tüm çalışanları İslam dinine mensup olarak kategorize ettiğini ve bunun laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirten Filiz, “İstanbul Valiliği’nin genelgesi, doğrudan her çalışanı İslam dini mensubu ve her İslam dini mensubunu cuma namazlarını eda etmek talebinde bulunan insanlar olarak belirlemektedir. Bu yaklaşım, başka din ve inançtan olan görevlileri nazarı itibara almamak; her hafta cumaya gidecek olanların işyükünü farklı inançtakilere hem de Müslüman olduğu halde cumaya gitmeyenlere yüklemeye yol açacaktır. Bu ise devletin işleyiş felsefesine aykırıdır” ifadelerini kullandı.

‘İDDİALAR TAMAMEN UYDURMA’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yandaş medyada yer alan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, “İBB’nin cuma namazına giden personele belge imzalattığı, ek mesai yaptırdığı iddiaları tamamen uydurmadır ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. İddialara gerekçe gösterilen uygulama, dönemin İstanbul Valisi Vasip Şahin imzasını taşıyan 2016 yılındaki genelgedir. 2019 yılından itibaren hiçbir suretle uygulanmamıştır” dendi.