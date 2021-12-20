İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı: Saat verdi

20 Aralık 2021 Pazartesi, 12:32

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı saati açıkladı.

Ongun'un açıklaması şöyle:

"AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız"

AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız. ??ALO 153 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 20, 2021

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri, Erzincan, Tunceli, Malatya, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.



