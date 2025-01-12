İstanbul'da bariyere çarpan motosikletteki polis yaşamını yitirdi

İstanbul Avcılar'da D-100 yan yolda motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru D.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, polis memuru O.G. ise ağır yaralandı.

İstanbul'da bariyere çarpan motosikletteki polis yaşamını yitirdi
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DHA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 07:19

Kaza, saat 23.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi, İGDAŞ İkmal Tesisleri önünde meydana geldi.

D-100 yan yolda seyir halinde olan 34 FRY 112 plakalı motosiklet bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

1 POLİS ÖLDÜ, 1 POLİS YARALANDI

Motosiklette bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis memuru D.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis arkadaşı O.G. ise ağır yaralandı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

 

 

 

 


Etiketler: #Avcılar #Polis memuru

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