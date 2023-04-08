İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Başakşehir'de bugün gerçekleştirilecek program dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 05:14
İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Başakşehir'de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 09.00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanabilecek.


İstanbul

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