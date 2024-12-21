İstanbul'da emlakçıda çıkan kavgada kan aktı!

Yayınlanma: 21.12.2024 - 08:57

Güncelleme: 21.12.2024 - 09:38

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan kavgada kan aktı.

İddiaya göre, emlak dükkanı sahibi ile müşterisi Muhammet B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sokağa taşınca Adem K. ile o sırada sokakta bulunan kişiler Muhammet B.'yi darbetti.

DURUMU KRİTİK

Çıkan arbedede Adem K., yanında bulunan tabancasıyla Muhammet B.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Muhammet B., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Adem K. ise, polis ekipleri tarafında olayda kullandığı tabancayla beraber gözaltına alındı. Muhammet B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"SERBEST KALIRSA GEREKENİ DE YAPARIZ"

Adem K.'nin emlak dükkanında çalışan ve adı öğrenilemeyen kadın, "Patronlarımızdan Allah razı olsun ki bizi kurtardı. Bizim adımızı lekelemeye çalışıyorlar, ama halbuki içip içip kadınları bu şekilde taciz ediyormuş. Umarım serbest kalmaz, serbest kalırsa gerekeni de yaparız’’ şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, 'taciz' iddiası üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.