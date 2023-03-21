İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 14 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik ankesörlü hat soruşturması kapsamında biri eski askeri personel 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 08:50
İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 14 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında  FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı elde edilen şüpheliler tespit edildi.

15 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup ihraç edilen 1 eski askeri personel, ayrıca  askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu tespit edilen 13 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 1 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.


FETÖ/PDY fetö gözaltı

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