İstanbul'da fırın çalışanına 'kemerli' saldırı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 11:00

Bağcılar Kirazlı Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde edinilen bilgiye göre, bir ekmek fırını çalışanı müşterilere servis yaptığı sırada aracını yola park etti.

Arkasında ki araçta bulunan 2 kişi önce kornaya basarak uyarmak istedi. Ardından öfkelenen şahıslar araçlarından çıkarak fırın çalışanına saldırdı.

BELİNDEKİ KEMERİ ÇIKARIP VURDU

Bir şahsın ise belindeki kemeri ile fırın çalışanına vurduğu görüldü.

Olay sırasında araya giren yurttaşlar kavgaya müdahale etti. Kavga anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.