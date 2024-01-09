Kilis'te IŞİD operasyonu!

Kilis merkezli terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:35
Kilis'te IŞİD operasyonu!
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Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Kilis ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


IŞİD kilis

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