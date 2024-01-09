Kilis'te IŞİD operasyonu!
Kilis merkezli terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Kilis ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
- Gold Film'den 'Kızıl Goncalar' açıklaması
- FOX TV'yi Suudi Arabistan mı alıyor?
- Binayı taş ve sopa yağmuruna tuttular!
- Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt
- Metroda 'Tevhid bayrağı' tartışması
- İbo Show'daki 'filtre'ye ilişkin açıklama: 'Mağdurum'
- İstanbul’da toplu taşımaya zam!
- İYİ Parti'den 'Can Atalay' resti!
- Duyan İmamoğlu'nu hatırladı