İstanbul'da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: 'Kurşun sıkana oyun taşlarını attılar'

İstanbul Bayrampaşa'da kahvehane işleten Fesih Balaman'a 6 ay içerisinde ikinci kez silahlı saldırı düzenlendi. Balaman'a yapılan saldırılar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:09
İstanbul'da kahvehaneye 6 ayda ikinci saldırı: 'Kurşun sıkana oyun taşlarını attılar'
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Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde Fesih Balaman'ın işyerine 6 ay içerisinde iki defa silahlı saldırı düzenledi. Balaman'a düzenlenen ilk saldırı 9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşti.

Kahvehane önüne gelen şüpheli 2 kişiden biri belinden çıkardığı silahla ateş açtıktan sonra kaçarken polis ekipleri yaptıkları çalışma sonraı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer olay ise 6 Mart tarihinde gece saatlerinde meydana geldi.

Silahlı 2 şüpheli içeriye girdikten sonra içlerinden biri Balaman'a doğru ateş açtı. Kendisinin yere atan Balaman bu olaydan da yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından kaçan şüpheliler sokakta rastgele ateş açtı. Kahvehanede bulunan müşteriler şüphelilerden birini yakalarken diğer şüpheliyi ise bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

"ARKADAŞLAR OYUN TAŞLARINI ATTILAR"

Saldırıya uğrayan Fesih Balaman, "Masada otururken içeri girdi, Belinden silahını çıkarıp direkt benim üzerime doğru ateş açtı. Ateş açtıktan sonra bizim içerideki arkadaşlar oyun taşlarını attı. İkisinin de belinde silah vardı. Bana ateş eden değil ama diğer saldırganı yakaladık. Emniyet ekipleri de diğerini yakalamış. Yakalanan şüpheli bana 'Sen öldün' dedi. Bugün olmazsa yarın beni öldürebilirler" dedi.


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