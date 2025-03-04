İstanbul'da kaybolan kadın için Belgrad Ormanları'nda arama çalışması başlatıldı

İstanbul'da kaybolan kadın için Belgrad Ormanları'nda çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışması yapılıyor.

İstanbul'da kaybolan kadın için Belgrad Ormanları'nda arama çalışması başlatıldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 00:35

Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeyle polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar, geniş kapsamlı devam ediyor.

Öte yandan, peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in yakınları da arama çalışmalarını olay yerinden takip ediyor.


Etiketler: #İstanbul #kayıp #Belgrad

İlgili Haberler

Ekipler tekrar harekete geçti: Kayıp Ahmet Yıldız için yeniden arama çalışması başlatıldı

Ekipler tekrar harekete geçti: Kayıp Ahmet Yıldız için yeniden arama çalışması başlatıldı
Galatasaray deplasmanda kayıp!

Galatasaray deplasmanda kayıp!
Kayıp olarak aranıyordu: 18 yaşındaki genç kadın dağlık alanda bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: 18 yaşındaki genç kadın dağlık alanda bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler