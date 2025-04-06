İstanbul'da korkunç cinayet: Tartıştığı arkadaşını öldürüp boş araziye attı!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:48

Güncelleme: 06.04.2025 - 12:48

Olay, dün gece saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşı Orhan Kaplan ile tartışan A.B., bıçaklayarak öldürdüğü Kaplan'ı boş araziye atarak kaçtı.

Sabah saatlerinde kan izlerini takip ederek iki sokak uzaktaki boş arazide ağabeyinin cansız bedenini bulan kardeşi, 112'yi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Orhan Kaplan'ın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi için Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kaplan'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.