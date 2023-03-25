İstanbul'da otomobil kaldırımdaki insanlara çarptı: Çok sayıda yaralı!

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan biri seyyar satıcı 4 kişiye çarptı.

DHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:57
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İstanbul Maltepe Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde iddiaya göre, Aytekin Ölmez yönetimindeki otomobil, Martılar Çıkmazı Sokağı'ndan caddeye çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer 3 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı 4 kişi kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Otomobilin, sokaktan gelerek kaldırıma çıkması çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARAÇ KARŞIDAN GELDİ"

Kazada hafif yaralanan Arslan Uzun, "Araç karşıdan geldi. Biz görmedik. Seyyar satıcının üzerine çıktı. Bende elimden ve dizimden yaralandım. Seyyar satıcının durumu ağırdı. Çöp bidonu ve direk olmasaydı bizde gitmiştik" dedi. 


Maltepe araç kaldırım

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