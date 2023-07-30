İstanbul'da silahlı saldırı: Sohbet ederken bacağından vuruldu

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:35

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:35

Kağıthane Çağlayan’da, önceki saat 01.00 sıralarında arkadaşlarıyla işyeri önünde oturan Musa Gavur (40), sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletle sokağa giren kasklı iki şahıs, sohbet eden arkadaşlara silahlı saldırıda bulundu.

Neye uğradığını şaşıran arkadaşlar panikle kaçışırken, bacağından vurulan Gavur kendini yola attı. Saldırganlar kaçarken, işyerinin camı ise isabet eden kurşunlar sebebiyle tuzla buz oldu. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

SOHBET EDERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR

Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada yaralı adam, arkadaşları tarafından motosikletle hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan adamın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.