İstanbul'da 'sinagog' saldırılarında ölenler anıldı: 'Bu suçu ancak aklı ve vicdanı iflas etmiş kişiler işleyebilir'

15 Kasım 2022 Salı, 12:31

15 Kasım 2003 günüydü... Sabah saatlerinde iki dakika arayla İstanbul'da iki sinagoga ardı ardında bombalı saldırı düzenlendi. Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom ve Şişli'deki Beth İsrael sinagoglarına yapılan saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının 19'uncu yıl dönümünde saat 09.23'te Şişhane'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin'in yakınları katıldı.

Bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Yaşamını yitirenler için olay yerine karanfiller bıraktılar. Anma töreninde Sivas Divriği Yağbasan Köyü Derneği Başkanı Ertuğrul Çiçekoğlu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Çiçekoğlu, "Bundan tam 19 yıl önce 15 Kasım 2003 tarihinde Şişhane Neve Şalom sinagoguna düzenlenen hain bir saldırı sonucu aralarında eski dernek başkanımız Murat Şahin'in de aralarında bulunduğu 28 yurttaşımız yaşamını yitirmişti. Kendisini ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ölümlerinin 19. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Bizler 19 yıl boyunca yaptığımız anmalarda hep barış ve kardeşliğe vurgu yaparken terörü lanetledik, çünkü terör barış, hoşgörü ve ortak yaşam iradesinin yüreğine saplanan bir hançer olduğu ve terörü besleyen ve işleyenler ise bu hançeri saplayan cellatlardır. Tek amaçları ise karanlık ve kirli emellerini gerçekleştirmektir" dedi.

"İSTİKLAL'DE ÖLEN 2 KİŞİ DE DİVRİĞİLİYDİ"

Pazar günü İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya da değinen Çiçekoğlu, "Ne yazıktır ki bu karanlık güçler yine Taksim'de kirli emellerini kötü yüzlerini bize gösterdi. 2 Divriğili yurttaşımızla birlikte 6 insanımızı kaybettik ve yaralılarımız var. Terör, kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suçu ancak aklı, ruhu ve vicdanı iflas etmiş kişi ve gruplar işleyebilir" dedi.

Çiçekoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize yönelen bu canice saldırılar kimden gelirse gelsin terörü ve destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. 15 Kasım 2022 tarihinde yapmayı planladığımız anma törenimizi güvenlik gerekçesiyle iptal etmek zorunda kaldığımızı, aile ve dernek yönetiminin ortak kararıyla başkanımız Murat Şahin'imizi de köyümüzün değerli büyüğü Ali Şahin'imizi anma programımızı sade ve yalın yapmak zorunda kaldık. Bu durumlar ışığında Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözü ile dünyada ve ülkemizde terör eylemlerinde şimdiye kadar hayatlarını yitirmiş insanlarımızı rahmetle anıyor, terörü tekrar tekrar kınıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."