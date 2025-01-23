İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İşlerine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da sis etkili oluyor
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DHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:06

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Beylikdüzü'de etkili olan sis nedeniyle otomobil sürücüleri trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.

Yüksek katlı binaların ise bir kısmı sis nedeniyle görünmedi.


Etiketler: #İstanbul #Sis

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