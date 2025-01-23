İstanbul'da sis etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İşlerine gitmek isteyen bazı araç sürücüleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Beylikdüzü'de etkili olan sis nedeniyle otomobil sürücüleri trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı.
Yüksek katlı binaların ise bir kısmı sis nedeniyle görünmedi.
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