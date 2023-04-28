İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:30
İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.


 


İstanbul IŞİD Terör

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