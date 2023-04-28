İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.
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