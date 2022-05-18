İstanbul'da trafik kilit: Yoğunluk yüzde 81

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:15

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyardığı yağış başladı. Rüzgar da kentte etkili oluyor. Havanın bozmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.30 itibariyle yüzde 81'i buldu. İş çıkışı toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk dikkat çekti.