İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih merkezli önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyona narkotik köpeği “Bozo” ile polis helikopteri de havadan destek verdi.
Operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu