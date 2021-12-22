İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 07:48

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Fatih merkezli önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyona narkotik köpeği “Bozo” ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

Operasyona ilişkin çalışmalar sürüyor.