İstanbul'da 'yağmur' etkisi... Kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 1 yaralı
Büyükçekmece E-5 Mevkii’nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince minibüs kayarak devrildi. Kazada yaralanan 1 yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza saat 12.00 sıralarında E-5 Büyükçekmece Mevkii’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinden Silivri istikametine doğru giden 22 ABY 691 plakalı M.Y. kontrolünde ki minibüs, Fatih Mahallesi’nde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken minibüste bulunan 1 yolcu ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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