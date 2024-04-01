İstanbul'da yurttaşlar sokağa döküldü: Davullar, meşaleler, bayraklar...

Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:52

Güncelleme: 01.04.2024 - 00:52

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de tamamlanmasıyla beraber oy sayma işlemi başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıklardan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışında önde olduğunu gören partililer, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kutlama yaptı. Partililer, seçim sonuçlarını davul ve zurna eşliğinde, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla kutladı.

ESENYURT'TA SEÇİM KUTLAMASI

Esenyurt'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla bitti. Ardından sandıkların açılmasıyla birlikte sandık görevlileri oy sayımına başladı. Esenyurt'ta sonuçlar açıklandıkça ilçenin farklı noktalarında kutlamalar başladı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ise farklı parti taraftarları parti müzikleri eşliğinde eğlendi.

SULTANGAZİ'DE PARTİLİLER HALAY ÇEKEREK EĞLENDİ

Gazi Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Partililer, kutlama yaptı. Bazı yurttaşlar konvoy yapıp TIR, kamyonet gibi araçların üzerinden kutlama yaparken bazıları da cadde üzerinde halay çekerek eğlendi.