İstanbul'da yurttaşlar sokağa döküldü: Davullar, meşaleler, bayraklar...

İstanbul'da sandıkların büyük bölümünün açılmasıyla beraber yurttaşlar birçok ilçede kutlamalar yapıyor.

DHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:52
İstanbul'da yurttaşlar sokağa döküldü: Davullar, meşaleler, bayraklar...
Abone Ol google-news

31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de tamamlanmasıyla beraber oy sayma işlemi başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıklardan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışında önde olduğunu gören partililer, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kutlama yaptı. Partililer, seçim sonuçlarını davul ve zurna eşliğinde, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla kutladı.

ESENYURT'TA SEÇİM KUTLAMASI

Esenyurt'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla bitti. Ardından sandıkların açılmasıyla birlikte sandık görevlileri oy sayımına başladı. Esenyurt'ta sonuçlar açıklandıkça ilçenin farklı noktalarında kutlamalar başladı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda ise farklı parti taraftarları parti müzikleri eşliğinde eğlendi.

SULTANGAZİ'DE PARTİLİLER HALAY ÇEKEREK EĞLENDİ

Gazi Mahallesi'nde Cumhuriyet Halk Partililer, kutlama yaptı. Bazı yurttaşlar konvoy yapıp TIR, kamyonet gibi araçların üzerinden kutlama yaparken bazıları da cadde üzerinde halay çekerek eğlendi.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri İstanbul haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Muhalefetin seçim zaferini böyle gördüler: “İstanbul’u yöneten, Türkiye’yi yönetir...”

Muhalefetin seçim zaferini böyle gördüler: “İstanbul’u yöneten, Türkiye’yi yönetir...”
Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama

Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama
Son dakika... Doğu Perinçek partisinin seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık

Son dakika... Doğu Perinçek partisinin seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti

Bilgi Yılmaz, İYİ Parti’den istifa etti, Akşener’i de istifaya davet etti
Dünyaca ünlü ekonomist açıkladı: Büyük yenilginin sebebi ne? İşte Erdoğan’a tavsiye

Dünyaca ünlü ekonomist açıkladı: Büyük yenilginin sebebi ne? İşte Erdoğan’a tavsiye
Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti

Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti
CHP’nin eski lideri Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: ‘Umudu Serpen CHP Var Olsun!’

CHP’nin eski lideri Kılıçdaroğlu’ndan açıklama: ‘Umudu Serpen CHP Var Olsun!’
Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'

Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Duran'dan 31 Mart değerlendirmesi: 'Sonuçlardan büyük anlamlar çıkarılmamalı'
Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!

Cemil Tugay: “İzmir’i Kazandık!” Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama daveti!
Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak

Saat verildi: Erdoğan açıklama yapacak
DEVA ve Gelecek Partisi’nin hüsranı: Oyları yüzde 1’in altında kaldı!

DEVA ve Gelecek Partisi’nin hüsranı: Oyları yüzde 1’in altında kaldı!