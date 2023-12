İstanbul’da zeytinyağı denetimi! 39 ilçede 15 numunenin 8’inde ‘olumsuzluk’

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:29

Güncelleme: 05.12.2023 - 17:29

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sultanbeyli’de zeytin ve zeytinyağı satışı yapan toptancılar ile şarküterilerde denetim yaptı. Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Toptancı ve şarküterilere giren İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca ve ekipler, depo ile reyonlardaki ürünlerden numune aldı. Numunleler incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildi.

“İŞLETMELERE 65 BİN TL İLE 6 MİLYON 600 BİN TL ARASINDA CEZA UYGULANIYOR”

Denetimler sırasında açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Sayın Bakanımızın talimatından sonra denetimlerimizi başlattık. İstanbul’da 131 bin gıda işletmesi var. Bu zamana kadar 206 bin denetim gerçekleştirdik. 28 Kasım’dan bugüne kadar 2 bin 521 gıda denetimi gerçekleştirdik. Zeytinyağı, bal, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri taklit ve tağşiş açısından sıkıntılı ürünler olduğu için biraz daha dikkatli davranıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Piyasa fiyatlarının altında olan güvenilir olmayan gıdayla ilgili olarak mutlaka dikkat etmeleri lazım. Elektronik satış yapan yerlerden de numune alıyoruz. Bugüne kadar aldığımız zeytinyağında 8 numunede olumsuzluk tespit ettik. 28 Kasım’dan itibaren 39 ilçemizde 15 numune aldık. Bütün denetçilerimiz bütün ilçelerimizde şu an sahada. Zeytinyağıyla ilgili taklit ve tağşiş yönünden numune alacaklar. Taklit ve tağşiş yönünden olumsuz çıkan numunelerin sonucunda işletmelerimize 65 bin ile 6 milyon 600 bin arasında idari para cezası uygulanıyor. Kişinin şirketin firmanın gayrisafi milli hasılasına göre ikincide iki katına çıkarılıyor. Üçüncüsünde ise savcılığa suç duyurusunda bulunularak ticaretten men ediliyor” dedi.