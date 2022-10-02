İstanbul'un birçok noktasında su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? Bölge bölge su kesintisi, arıza nasıl sorgulanır?

02 Ekim 2022 Pazar, 12:59

İstanbul'un birçok bölgesinde yaşanan su kesintisinin nedeni merak konusu oldu. Su kesintisinden haberi olmayan yurttaşlar ise çalışmanın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte, su kesintisine dair bilgiler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Büyükçekmece, Maltepe, Sultangazi ve Pendik'te yaşanan su kesintisinin ne zaman biteceğine dair bilgiler şöyle:

BÜYÜKÇEKMECE

Etkilenen mahalleler: Türkoba Mah., Hürriyet Mah.

Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama tarihi: 02.10.2022 10.50

Bitiş tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13.00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

MALTEPE

Etkilenen mahalleler: Zümrütevler Mah.

Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama tarihi: 02.10.2022 09.48

Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 14.30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SULTANGAZİ

Etkilenen mahalleler: Sultançiftliği Mah.

Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama tarihi: 02.10.2022 11.14

Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

PENDİK

Etkilenen mahalleler: Şeyhli Mah., Sülüntepe Mah.

Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle şebeke hattı vana arızası

Başlama tarihi: 02.10.2022 11.40

Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15.00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYOĞLU

Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah

Arıza Sebebi: Enerjı Kesıntısı

Başlama Tarihi: 02.10.2022 12:03

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEŞİKTAŞ

Etkilenen Mahalleler:Vişnezade Mah,Muradiye Mah

Arıza Sebebi: Enerjı Kesıntısı

Başlama Tarihi: 02.10.2022 12:03

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ, ARIZA NASIL SORGULANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) anlık su kesintilerine, kesinti sebebibe ve arızanın ne zaman giderileceğine dair bilgilere https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti2 sayfasından ulaşabilirsiniz.