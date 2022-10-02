İstanbul'un birçok noktasında su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? Bölge bölge su kesintisi, arıza nasıl sorgulanır?
2 Ekim 2022 Pazar gününde sağanak yağışa teslim olan İstanbul'da birçok bölgede çalışma nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yurttaşlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bölge bölge su kesintisi, arıza nasıl sorgulanır?
İstanbul'un birçok bölgesinde yaşanan su kesintisinin nedeni merak konusu oldu. Su kesintisinden haberi olmayan yurttaşlar ise çalışmanın ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. İşte, su kesintisine dair bilgiler...
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Büyükçekmece, Maltepe, Sultangazi ve Pendik'te yaşanan su kesintisinin ne zaman biteceğine dair bilgiler şöyle:
BÜYÜKÇEKMECE
- Etkilenen mahalleler: Türkoba Mah., Hürriyet Mah.
- Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama tarihi: 02.10.2022 10.50
- Bitiş tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13.00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
MALTEPE
- Etkilenen mahalleler: Zümrütevler Mah.
- Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Yenilemesi
- Başlama tarihi: 02.10.2022 09.48
- Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 14.30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SULTANGAZİ
- Etkilenen mahalleler: Sultançiftliği Mah.
- Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
- Başlama tarihi: 02.10.2022 11.14
- Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
PENDİK
- Etkilenen mahalleler: Şeyhli Mah., Sülüntepe Mah.
- Arıza sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle şebeke hattı vana arızası
- Başlama tarihi: 02.10.2022 11.40
- Bitiş tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15.00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYOĞLU
- Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah
- Arıza Sebebi: Enerjı Kesıntısı
- Başlama Tarihi: 02.10.2022 12:03
- Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEŞİKTAŞ
- Etkilenen Mahalleler:Vişnezade Mah,Muradiye Mah
- Arıza Sebebi: Enerjı Kesıntısı
- Başlama Tarihi: 02.10.2022 12:03
- Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BÖLGE BÖLGE SU KESİNTİSİ, ARIZA NASIL SORGULANIR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) anlık su kesintilerine, kesinti sebebibe ve arızanın ne zaman giderileceğine dair bilgilere https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti2 sayfasından ulaşabilirsiniz.
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