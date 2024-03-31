İstanbullular yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında

İstanbul'un "doğu kapısı" olarak nitelendirilen Tuzla'da 208 bin 675, "batı kapısı" Silivri'de 149 bin 563 seçmen, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:39
İstanbullular yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında
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Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu İstanbul'da, saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla sürüyor.

İstanbul'da seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti"nin seçimi için oylarını kullanıyor.

Kentin en doğusunda yer alan ve 208 bin 675 seçmenin yaşadığı Tuzla'da, 38 okulda kurulan 606 sandıkta vatandaşlar demokratik haklarını kullanıyor.

İstanbul'un en batı ilçesi olan ve 149 bin 563 seçmenin bulunduğu Silivri'de ise 35 mahallede kurulan 482 sandıkta oy veriliyor.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.


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