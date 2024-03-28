İSTEK Okulları robotik takımından büyük başarı: 'Atatürk’ün ışığında yürümelerini diliyorum'

İSTEK Bilge Kağan Okullarının robotik takımı “IsTech Robotics Society (IRS) #5993” ABD’de düzenlenen turnuvada turnuvanın en prestijli ödülü olan FIRST IMPACT ödülünü alarak dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:52
İSTEK Okulları robotik takımından büyük başarı: 'Atatürk’ün ışığında yürümelerini diliyorum'
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20-23 Mart 2024 tarihlerinde, Amerika’nın New York eyaletinde gerçekleşen FIRST Robotics Competition (FRC) - New York Tech Valley Regional’a 5 ayrı ülkeden toplam 51 takım katıldı.

Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kanada, Çin ve İsveç yer aldı. IRS, kazandığı bu başarıyla uluslararası arenada şampiyonluğa imza attı ve Nisan’da Houston’da gerçekleşecek Dünya Şampiyonası “FRC Championship”e katılmaya hak kazandı.

Cumhuriyet’e konuşan takımın Lead Mentörü, İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Serkan Aydın, “Bizlere bu duyguları yaşatan geleceğimizin umudu öğrencilerimize teşekkür ediyor, hayatları boyunca bilimin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yürümelerini diliyorum” ifadeleri kullandı.

“ATATÜRK’ÜN AÇTIĞI YOLDA…”

Takımın genç mentörü Arhan Burak Tüzün ise şunları söyledi: 

"Daha önce takım üyesi, bu sene mentör olarak yeni üyelere ışık tutmak ve bu heyecan ile ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek paha biçilemez bir duygu. Gösterdiğimiz emeğin karşılığını almak ve Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bilim ve teknoloji yolunda emin adımlarla yürüten Türk gençleri olmaktan gurur duyuyor, bütün takımı bir kez daha tebrik ediyorum."


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